DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Symrise-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,66 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 1,068 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,08 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 27.08.2026 auf 91,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,92 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Symrise zuletzt 12,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at