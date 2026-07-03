Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Lohnendes Symrise-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Symrise-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 95,26 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, befänden sich nun 10,498 Symrise-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 90,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,18 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 953,18 EUR entspricht einer negativen Performance von 4,68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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