DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Symrise-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Symrise-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 96,154 Symrise-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 81,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 796,15 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,04 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 11,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at