DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Symrise-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 16.01.2023 wurde die Symrise-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,542 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.01.2026 709,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,34 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,06 Prozent eingebüßt.

Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

