Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Lukrativer Symrise-Einstieg?
|
13.02.2026 10:03:58
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Symrise-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 104,167 Symrise-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 929,17 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 12.02.2026 auf 76,12 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,71 Prozent.
Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 10,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf (EQS Group)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)