DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukrativer Symrise-Einstieg? 13.02.2026 10:03:58

Vor Jahren Symrise-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Symrise-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 96,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 104,167 Symrise-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 929,17 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 12.02.2026 auf 76,12 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,71 Prozent.

Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 10,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

