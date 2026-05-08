Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Rentable Symrise-Anlage?
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08.05.2026 10:03:59
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Symrise-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Symrise-Papier bei 109,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,199 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 73,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 726,86 EUR wert. Mit einer Performance von -32,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 10,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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