Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Rentable Symrise-Anlage? 08.05.2026 10:03:59

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Symrise eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Symrise-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Symrise-Papier bei 109,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,199 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 73,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 726,86 EUR wert. Mit einer Performance von -32,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 10,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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