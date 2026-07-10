Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Profitable Symrise-Investition?
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10.07.2026 10:04:08
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Symrise-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 83,195 Symrise-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 366,06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,34 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Symrise belief sich zuletzt auf 12,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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