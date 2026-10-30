Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Symrise-Investment 30.10.2026 10:03:36

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Symrise-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 119,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,836 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 91,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,25 Prozent verringert.

Symrise wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,59 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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