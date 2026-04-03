Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Frühe Investition 03.04.2026 10:03:38

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Symrise-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Symrise-Aktie betrug an diesem Tag 94,76 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,055 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 78,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,30 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,59 Prozent.

Insgesamt war Symrise zuletzt 10,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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