Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Performance unter der Lupe
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12.06.2026 10:03:55
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Symrise-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 111,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,961 Symrise-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 83,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,09 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,59 Prozent verringert.
Insgesamt war Symrise zuletzt 11,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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