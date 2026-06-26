Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Lukratives Symrise-Investment? 26.06.2026 10:03:50

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,060 Symrise-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 93,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 12,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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