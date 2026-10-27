DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 203,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,490 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,00 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 26.10.2026 auf 69,32 EUR belief. Damit wäre die Investition um 66,00 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Volkswagen (VW) vz eine Börsenbewertung in Höhe von 34,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at