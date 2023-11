DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 152,14 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,657 Volkswagen (VW) vz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2023 auf 108,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,54 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 28,46 Prozent.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 58,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at