DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Volkswagen (VW) vz-Investment eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 147,00 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,680 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,09 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 18.09.2023 auf 107,44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 58,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at