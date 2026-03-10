Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Langfristige Anlage
|
10.03.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren eingebracht
Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Volkswagen (VW) vz-Aktie an diesem Tag 135,10 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,740 Volkswagen (VW) vz-Anteilen. Die gehaltenen Volkswagen (VW) vz-Papiere wären am 09.03.2026 65,00 EUR wert, da der Schlussstand 87,82 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 35,00 Prozent.
Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 45,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
