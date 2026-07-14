Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Anlage 14.07.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Volkswagen (VW) vz-Anteile bei 117,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,853 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.07.2026 60,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,44 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 39,07 Prozent gleich.

Alle Volkswagen (VW) vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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