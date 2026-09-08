Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Investition
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08.09.2026 10:03:40
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 125,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 79,428 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 81,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 435,27 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 35,65 Prozent.
Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
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