DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 123,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,100 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 87,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 707,11 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29,29 Prozent verringert.

Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 44,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at