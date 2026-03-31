Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Langfristige Investition 31.03.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Volkswagen (VW) vz-Einstiegs gewesen.

Am 31.03.2025 wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93,56 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,069 Anteilen. Die gehaltenen Volkswagen (VW) vz-Anteile wären am 30.03.2026 92,28 EUR wert, da der Schlussstand 86,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,72 Prozent verringert.

Der Volkswagen (VW) vz-Wert an der Börse wurde auf 43,84 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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Volkswagen (VW) AG Vz. 87,00 1,19% Volkswagen (VW) AG Vz.

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