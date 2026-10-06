DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 120,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,833 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,54 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 57,12 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 42,88 Prozent.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 34,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at