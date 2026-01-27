Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Volkswagen (VW) vz-Performance 27.01.2026 10:03:57

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag 111,85 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,894 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2026 93,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,15 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,88 Prozent vermindert.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 52,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten