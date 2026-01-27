DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag 111,85 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,894 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2026 93,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,15 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,88 Prozent vermindert.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 52,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at