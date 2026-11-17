Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Rentable Volkswagen (VW) vz-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren angefallen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 108,84 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 0,919 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 61,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,04 EUR belief. Damit wäre die Investition 38,40 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz bezifferte sich zuletzt auf 33,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
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