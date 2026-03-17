Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Rentables Volkswagen (VW) vz-Investment?
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17.03.2026 10:03:59
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren angefallen
Am 17.03.2021 wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 230,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,333 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 381,63 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 16.03.2026 auf 88,08 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 61,84 Prozent.
Alle Volkswagen (VW) vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
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