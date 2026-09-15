Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Investition im Blick 15.09.2026 10:03:29

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 101,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,986 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,34 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Papiers am 14.09.2026 auf 81,46 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 19,66 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 40,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com

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