Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vonovia SE-Investment im Blick 28.01.2026 10:04:00

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vonovia SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,58 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 442,960 Vonovia SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 639,90 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 27.01.2026 auf 24,02 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 639,90 EUR entspricht einer Performance von +6,40 Prozent.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 20,65 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Anteils auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten