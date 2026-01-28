Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Investment im Blick
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vonovia SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,58 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 442,960 Vonovia SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 639,90 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 27.01.2026 auf 24,02 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 639,90 EUR entspricht einer Performance von +6,40 Prozent.
Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 20,65 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Anteils auf 17,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
