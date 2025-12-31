DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.12.2015 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Vonovia SE-Aktie an diesem Tag bei 24,02 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hat, hat nun 416,351 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 217,26 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 30.12.2025 auf 24,54 EUR belief. Mit einer Performance von +2,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Vonovia SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,66 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at