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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Profitables Vonovia SE-Investment? 12.08.2026 10:04:01

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug an diesem Tag 30,95 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,231 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 20,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,49 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 32,51 Prozent.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 18,46 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Vonovia SE-Papiers bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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