Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Investment im Blick
|
27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,807 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (21,53 EUR), wäre das Investment nun 727,86 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 27,21 Prozent.
Am Markt war Vonovia SE jüngst 18,29 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Vonovia SE-Papiers bei 17,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
26.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.05.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.05.26
|DAX aktuell: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.05.26
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
22.05.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
22.05.26
|XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)