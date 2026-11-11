DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.11.2025 wurde die Vonovia SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,73 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,865 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 664,59 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 10.11.2026 auf 17,10 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,54 Prozent.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 14,62 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wagte die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Vonovia SE-Anteils lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at