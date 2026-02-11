Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Profitable Vonovia SE-Anlage? 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Vonovia SE-Anteile bei 26,07 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,358 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 25,09 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,41 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,76 Prozent gleich.

Der Vonovia SE-Wert an der Börse wurde auf 20,97 Mrd. Euro beziffert. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das Vonovia SE-Papier bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

