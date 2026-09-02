Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Lukrative Vonovia SE-Investition? 02.09.2026 10:03:27

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE-Investment verlieren können.

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,41 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,024 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 01.09.2026 auf 19,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,35 Prozent.

Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,33 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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Vonovia SE 18,73 -1,24% Vonovia SE

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