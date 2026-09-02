Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Lukrative Vonovia SE-Investition?
|
02.09.2026 10:03:27
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,41 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,024 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 01.09.2026 auf 19,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,35 Prozent.
Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,33 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie belief sich damals auf 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
01.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Aktien von Vonovia & Co. mit Abschlägen: Zinsanstieg drückt auf Kurse (dpa-AFX)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|18,73
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.