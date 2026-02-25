DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,210 Vonovia SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,04 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 24.02.2026 auf 27,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,04 Prozent erhöht.

Vonovia SE war somit zuletzt am Markt 23,37 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at