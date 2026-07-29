Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Profitables Vonovia SE-Investment?
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29.07.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,23 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,103 Vonovia SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 1 013,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 17,99 Mrd. Euro. Vonovia SE-Anteile wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Vonovia SE-Aktie auf 17,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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