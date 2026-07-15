Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Rentable Vonovia SE-Investition?
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Vonovia SE-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE-Papier bei 27,99 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357,230 Vonovia SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 21,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 530,41 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24,70 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 17,91 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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