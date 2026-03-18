DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vonovia SE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE-Papier bei 47,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,103 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 24,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,03 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 47,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE bezifferte sich zuletzt auf 20,99 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Ein Vonovia SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at