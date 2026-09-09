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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Frühe Investition 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vonovia SE-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,939 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 18,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 674,04 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 32,60 Prozent.

Am Markt war Vonovia SE jüngst 15,89 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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