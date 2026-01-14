Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Lukrativer Vonovia SE-Einstieg?
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Vonovia SE-Papier bei 27,05 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 3,697 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 25,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,51 Prozent abgenommen.
Vonovia SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Vonovia SE-Anteils bei 17,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
