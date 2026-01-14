DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Lukrativer Vonovia SE-Einstieg? 14.01.2026 10:03:57

Vor Jahren Vonovia SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Vonovia SE-Papier bei 27,05 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 3,697 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 25,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,51 Prozent abgenommen.

Vonovia SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Vonovia SE-Anteils bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 25,27 2,10%

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - 