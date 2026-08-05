DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,27 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 191,310 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 21,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 139,95 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 58,60 Prozent.

Der Marktwert von Vonovia SE betrug jüngst 18,72 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Vonovia SE-Anteils lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at