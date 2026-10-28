DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vonovia SE-Aktie bei 48,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 206,881 Anteilen. Die gehaltenen Vonovia SE-Anteile wären am 27.10.2026 3 421,81 EUR wert, da der Schlussstand 16,54 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 65,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 14,03 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at