Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Vonovia SE-Investition? 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.02.2025 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,19 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,426 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 24,19 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,13 Prozent verringert.

Vonovia SE wurde am Markt mit 20,67 Mrd. Euro bewertet. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
05.02.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 24,79 0,32% Vonovia SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen