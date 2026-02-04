DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.02.2025 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,19 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,426 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 24,19 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,13 Prozent verringert.

Vonovia SE wurde am Markt mit 20,67 Mrd. Euro bewertet. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

