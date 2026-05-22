DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vonovia SE-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Vonovia SE am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,25 EUR. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 2,46 Prozent an. Somit vergütet Vonovia SE die Aktionäre insgesamt mit 647,20 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 27,80 Prozent.

Vonovia SE-Dividendenrendite im Fokus

Die Vonovia SE-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 22,29 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Vonovia SE wird die Vonovia SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Vonovia SE-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Vonovia SE verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,16 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Vonovia SE-Aktienkurs via XETRA 26,68 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 97,16 Prozent besser entwickelt als der Vonovia SE-Kurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, Deutsche Euroshop, TAG Immobilien) schneidet Vonovia SE 2025 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenausschüttung von 2,92 EUR und einer Dividendenrendite von 1,00 Prozent.

Dividendenprognose von Vonovia SE

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,28 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,94 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten der Vonovia SE-Aktie

Die Dividenden-Aktie Vonovia SE gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 19,005 Mrd. EUR wert. Das KGV von Vonovia SE beträgt aktuell 5,49. Im Jahr 2025 erzielte Vonovia SE einen Umsatz von 4,977 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,47 EUR.

Redaktion finanzen.at