DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 14,60 EUR. Bei einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,847 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,75 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers am 15.08.2023 auf 20,41 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,75 Prozent angezogen.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wert an der Börse wurde auf 16,96 Mrd. Euro beziffert. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at