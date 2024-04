DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,09 EUR. Bei einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 585,138 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2024 15 447,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 54,48 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zuletzt 22,32 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at