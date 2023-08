DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gekostet

Am 09.08.2018 wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile an diesem Tag 36,99 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier investiert hätte, hätte er nun 270,320 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.08.2023 5 380,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,91 EUR belief. Damit wäre die Investition um 46,19 Prozent gesunken.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,50 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at