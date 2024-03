DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 47,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 211,607 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2024 auf 27,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 776,86 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,23 Prozent verringert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) war somit zuletzt am Markt 22,52 Mrd. Euro wert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at