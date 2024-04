DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,86 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,412 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 650,53 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils am 16.04.2024 auf 24,63 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 34,95 Prozent gleich.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,38 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at