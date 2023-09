DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Zalando eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,39 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 46,751 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 091,63 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 19.09.2023 auf 23,35 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 9,16 Prozent vermehrt.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,35 Mrd. Euro beziffert. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Zalando-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at