Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Lukratives Zalando-Investment?
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18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Zalando-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,06 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,365 Zalando-Aktien. Die gehaltenen Zalando-Aktien wären am 17.11.2026 1 228,97 EUR wert, da der Schlussstand 28,34 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,90 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 6,85 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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