Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Lohnendes Zalando-Investment? 22.04.2026 10:03:49

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zalando-Aktie bei 28,75 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34,783 Zalando-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 23,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 804,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,55 Prozent.

Insgesamt war Zalando zuletzt 6,02 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Zalando-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Damals wurde der erste Kurs der Zalando-Aktie bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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