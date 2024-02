DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Zalando-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,736 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 19,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 741,51 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 741,51 EUR, was einer negativen Performance von 25,85 Prozent entspricht.

Zalando war somit zuletzt am Markt 5,08 Mrd. Euro wert. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at